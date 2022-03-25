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В Мариуполе российские оккупанты уничтожили реабилитационный центр для детей

Оккупанты уничтожили реабилитационный центр для детей (boychenko.mrpl.life)
Автор: Татьяна Самарук

В Мариуполе российские оккупанты уничтожили детский реабилитационный центр. Россия разрушила еще один пример сотрудничества города с международными партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Отмечается, что детский реабилитационный центр в Мариуполе открыли лишь осенью 2021 года после реконструкции. Заведение построили вместе с Европейским инвестиционным банком.

"Место, которое было призвано спасать детские жизни, уничтожено теми, кто решил нас насильно "освободить". Очевидно, освободить от мира, от развития, от таких современных центров реабилитации. Освободить от самого права на жизнь.",- говорится в сообщении.

В Мариупольском городском совете также отметили, что оккупантам безразлично, кого они видят в своем прицеле - людей, дома, сады, больницы или Драматический театр.

Кроме того, отметили, что мировое сообщество должно максимально объединиться с целью остановки зла, пока Россия уничтожает этот город.

"Зло никогда не останавливается само. И если его не остановить в Украине сейчас, оно придет к каждому европейскому дому", - сообщают в городском совете.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе российские оккупанты уничтожили художественный музей.

Также мы писали, что в Мариуполе оккупанты распространяют фейк, что Запорожье не принимает беженцев, и надо ехать в РФ.

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