В Мариуполе российские оккупанты уничтожили художественный музей

Террористы уничтожили здание Художественного музея имени Архипа Куинджи, украинского художника реалиста.

В частности, в Национальном союзе художников Украины сообщили, что оригиналов картин Куинджи на момент нападения не было. Однако, там оставались лишь копии Андрея Яланского и Александра Ольхова.

Также в музее оставались оригиналы работ всемирно известных художников из Украины:

Мариниста Ивана Айвазовского;

Живописцы Татьяны Яблонской;

Живописца Николая Глущенко;

Иллюстратора Михаила Дерегуса.

Пока неизвестно, какая судьба постигла картины художников. В фонде музея насчитывалось примерно 2 тысячи экспонатов.