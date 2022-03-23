В Маріуполі російські окупанти знищили художній музей

Терористи знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі, українського художника реаліста.

Зокрема, у Національній спілці художників України повідомили, що оригіналів картин Куїнджі на момент нападу не було. Однак, там залишалися лише копії Андрія Яланського й Олександра Ольхова.

Також у музеї залишалися оригінали робіт всесвітньо відомих митців з України:

Мариніста Івана Айвазовського;

Живописиці Тетяни Яблонської;

Живописця Миколи Глущенка;

Ілюстратора Михайла Дерегуса.

Наразі невідомо, яка доля спіткала картини митців. У фонді музею налічувалося приблизно 2 тисячі експонатів.