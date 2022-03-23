В Маріуполі російські окупанти знищили художній музей

У Маріуполі російські окупанти зруйнували будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі. Зазначається, що там були оригінали картин всесвітньо відомих українських митців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.
Терористи знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі, українського художника реаліста.
Зокрема, у Національній спілці художників України повідомили, що оригіналів картин Куїнджі на момент нападу не було. Однак, там залишалися лише копії Андрія Яланського й Олександра Ольхова.
Також у музеї залишалися оригінали робіт всесвітньо відомих митців з України:
Наразі невідомо, яка доля спіткала картини митців. У фонді музею налічувалося приблизно 2 тисячі експонатів.
Раніше ми повідомляли, що в Маріуполі військові знищили ворожий літак.
Також ми писали, що у Маріуполі окупанти маскують сигнальні маячки у гаджети для виявлення позицій ЗСУ.
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