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В Мариуполе россияне завершили грузить украинскую сталь на корабли, их готовят к отправке

Фото: россияне вывозят из Мариуполя украинскую сталь (фото facebooc.com.navy.mil.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские захватчики продолжают мародерить в Мариуполе. Они уже завершили погрузку своего корабля украинской сталью и собираются вывезти ее в Ростов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, в Мариупольском порту оккупанты закончили погрузку рулонной стали на судно РМ3 класса "Славутич" под флагом России.

"Выход из акватории порта предварительно запланирован на утро завтра. Пункт назначения - Ростов-на-Дону. Официальное мародерство России можно считать начатым. Ярость. Просто Ярость!", - возмущается Андрющенко.

Напомним, на днях в порт Мариуполя зашло российское грузовое судно типа "река-море". На него загружают металл, принадлежащий Украине.

В мэрии сообщили, что 28 мая коллаборанты начали грузить металлопродукцию в порту.

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