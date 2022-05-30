В Мариуполе россияне завершили грузить украинскую сталь на корабли, их готовят к отправке

Российские захватчики продолжают мародерить в Мариуполе. Они уже завершили погрузку своего корабля украинской сталью и собираются вывезти ее в Ростов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
По его словам, в Мариупольском порту оккупанты закончили погрузку рулонной стали на судно РМ3 класса "Славутич" под флагом России.
"Выход из акватории порта предварительно запланирован на утро завтра. Пункт назначения - Ростов-на-Дону. Официальное мародерство России можно считать начатым. Ярость. Просто Ярость!", - возмущается Андрющенко.
Напомним, на днях в порт Мариуполя зашло российское грузовое судно типа "река-море". На него загружают металл, принадлежащий Украине.
В мэрии сообщили, что 28 мая коллаборанты начали грузить металлопродукцию в порту.
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