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У Маріуполі росіяни завершили вантажити українську сталь на кораблі, їх готують до відправки

Фото: росіяни вивозять з Маріуполя українську сталь (facebooc.com.navy.mil.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські загарбники продовжують мародерити в Маріуполі. Вони вже завершили навантаження свого корабля українською сталлю і збираються вивезти її до Ростова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, в маріупольському порту окупанти закінчили навантаження рулоної сталі на судно РМ3 класу "Славутич" під прапором Росії.

"Вихід з акваторії порту попередньо заплановано на ранок завтра. Пункт призначення - Ростов-на-Дону. Офіційне мародерство Росії можна вважати розпочатим. Лють. Просто Лють!", - обурюється Андрющенко.

Нагадаєо, днями у порт Маріуполя зайшло російське вантажне судно типу "річка-море". На нього завантажують метал, що належить Україні.

У мерії повідомили, що 28 травня колаборанти почали вантажити металопродукцію у порту.

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