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В Мариуполе раздался громкий взрыв, - горсовет

Фото: в Мариуполе прогремел громкий взрыв (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Мариуполе прогремел сильный взрыв. Его было слышно на весь город.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

Сейчас подробности взрыва не раскрываются.

"В 15:40 в оккупированном Мариуполе прогремел сильный взрыв. Его слышал весь город. Об этом сообщают местные жители. Подробности - позже", - пишет горсовет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня также прогремел взрыв и в Мелитополе. Наши бойцы ударили по российским военным.

По словам советника мэра города Петра Андрющенко семьи российских оккупантов начали массово бежать с побережья после взрывов в Мариуполе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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УкраинаМелитополь