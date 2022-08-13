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В Мелитополе раздался громкий взрыв: мэр объяснил причину

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Суббота 13 августа 2022 16:31
В Мелитополе раздался громкий взрыв: мэр объяснил причину Фото: в Мелитополе прогремел громкий взрыв (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв. Наши бойцы ударили по российским военным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Зафиксировано громкий взрыв в северо-восточной части Мелитопя. Слышали жители всех окрестных районов и даже населенных пунктов вблизи города", - пишет Федоров.

Как отметил мэр, вероятно сегодня можно будет услышать хорошие новости касаемо потерь среди российских военных.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 12 августа, во временно оккупированном Мелитополе также раздавался взрыв. По предварительной версии, сработало самодельное взрывное устройство.

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