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В Мариуполе пьяные оккупанты убили местного гранатой ради забавы, - горсовет

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Воскресенье 24 июля 2022 11:55
В Мариуполе пьяные оккупанты убили местного гранатой ради забавы, - горсовет Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированном Мариуполе российские военные умышленно убили гражданского гранатой после замечания от него. Также есть и раненые в результате взрыва.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, около 20:15 в городе прогремел взрыв.

"Причина - взрыв гранаты в частном подворье. Несколько пьяных военных оккупантов громко гуляли. Местный житель сделал замечание. На встречу оккупанты бросили гранату в его двор", - пишет советник мэра.

В результате взрыва двое других гражданских получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные планируют запретить въезд и выезд из Мариуполя на все выходные из-за усиления фильтрационных мер.

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