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В Мариуполе приговорили экс-боевика "ДНР"

Автор: Роман Тверденко

В Мариуполе суд вынес вердикт в отношении бывшего боевика так называемой "Донецкой народной республики". Он приговорен к четырем годам лишения свободы.

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Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Обвинение доказало, что в 2014 году в течение нескольких месяцев 36-летний мужчина находился в составе незаконных вооруженных формирований России в Донецкой области. Там он участвовал в патрулировании Ленинского и Буденовского районов Донецка ради поимки несогласных с действиями оккупационной администрации.

После этого он вернулся в Мариуполь. С сентября 2019-го по январь 2020 года бывший боевик совершил несколько краж из частных домов в Левобережном районе города, откуда крал имущество жителей.

Суд признал мужчину виновным по обвинениям в участии в незаконных вооруженных формированиях и осуществлении краж.

В начале недели сообщалось, что депутата Лиманского городского совета Донецкой области осудили за организацию так называемого "референдума ДНР". Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы.

Кроме того, в Луганской области осудили боевика, который в 2014 году участвовал в так называемой "охране общественного порядка" Северодонецка. Он входил в подразделение "Призрак".

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