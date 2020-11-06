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В Мариуполе поймали на взятке в 90 тысяч долларов двух должностных лиц

Автор: Андрей Козловский

В Мариуполе правоохранители задержали двух должностных лиц во время получения взятки в размере 85 тысяч долларов США и 100 тысяч гривен. Чиновники за вознаграждение обещали продать оптовую базу в несколько раз дешевле ее рыночной стоимости.

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Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Как сообщается, в октябре этого года двое должностных лиц Донецкого областного союза потребительских обществ получили от директора одного из мариупольских предприятий взятку. За это чиновники должны были продать оптовую базу в Кальмиусском районе Мариуполя общей площадью 5455 м кв. в несколько раз дешевле от ее стоимости.

Отмечается, что для заключения договора купли-продажи комплекса руководитель учреждения приехал из Донецка. При получении средств чиновников задержали в одном из мариупольских кафе.

Фото: изъятая наличность (don.gp.gov.ua)

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом). Сейчас решается вопрос об уведомлении лиц о подозрении.

Напомним, сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины пресекли попытку торговли должностями в Министерстве обороны.

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