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У Маріуполі спіймали на хабарі у 90 тисяч доларів двох посадовців

Автор: Андрій Козловський

У Маріуполі правоохоронці затримали двох посадових осіб під час отримання хабаря в розмірі 85 тисяч доларів США і 100 тисяч гривень. Чиновники за винагороду обіцяли продати оптову базу у кілька разів дешевше від її ринкової вартості.

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Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Як повідомляється, в жовтні цього року двоє посадовців Донецького обласного союзу споживчих товариств отримали від директора одного з маріупольських підприємств хабар. Натомість чиновники мали продати оптову базу в Кальміуському районі Маріуполя загальною площею 5455 м кв. в кілька разів дешевше від її вартості.

Зазначається, що для укладення договору купівлі-продажу комплексу керівник установи приїхав з Донецька. При отриманні коштів посадовців затримали в одному з маріупольських кафе.

Фото: вилучена готівка (don.gp.gov.ua)

Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-3 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі вирішується питання про повідомлення осіб про підозру.

Нагадаємо, співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України викрили спробу торгівлі посадами у Міністерстві оборони.

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