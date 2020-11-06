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В Украине разоблачили торговлю руководящими должностями в Минобороны

Одесса, Пятница 06 ноября 2020 11:35
В Украине разоблачили торговлю руководящими должностями в Минобороны
Фото: табличка СБУ (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили попытку торговли должностями в Министерстве обороны. На одну из руководящих должностей в Главном управлении имущества и ресурсов Минобороны обещали трудоустроить за 60 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Подбором" кандидатов на должность занималась жительница Киева. Ее задержали в Одессе во время передачи аванса в размере 5 тысяч долларов.

"За 60 тысяч долларов США она предложила возглавить центральный орган управления ведомства бывшему директору одного из государственных предприятий. "Решить вопрос" женщина обещала через сообщников в Минобороны и Минюсте", - сообщили в СБУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Ранее РБК-Украина писало, что на Закарпатье задержали заместителя главы облсовета и начальника управления при получении взятки.

Также сообщалось, что недавно задержали исполняющего обязанности начальника одного из главных управлений Государственной фискальной службы Украины. Его подозревают в вымогательстве более 5 миллиона гривен.

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