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В Мариуполе появился устойчивый мобильный интернет, - городской совет

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Мариуполь, Суббота 16 апреля 2022 18:11
В Мариуполе появился устойчивый мобильный интернет, - городской совет В Мариуполе появился интернет (24tv)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска и дальше продолжают блокаду Мариуполя. Однако, сейчас в одном из районов появился устойчивый мобильный интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

В частности, местные жители, которые находятся в блокаде, не имеют нормального доступа не только к еде и воде. Как известно, длительное время в городе отсутствовал мобильный интернет.

Однако, в горсовете сообщили, что в районе Порт-Сити сейчас есть устойчивый мобильный интернет. Поэтому жильцы могут воспользоваться возможностью сделать видеозвонок родным.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе оккупанты привлекают дополнительные подразделения, чтобы штурмовать город.

Также мы писали, что оккупанты превращают Мариуполь в "трудовой лагерь".

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