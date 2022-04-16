В Мариуполе появился устойчивый мобильный интернет, - городской совет
Российские войска и дальше продолжают блокаду Мариуполя. Однако, сейчас в одном из районов появился устойчивый мобильный интернет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.
В частности, местные жители, которые находятся в блокаде, не имеют нормального доступа не только к еде и воде. Как известно, длительное время в городе отсутствовал мобильный интернет.
Однако, в горсовете сообщили, что в районе Порт-Сити сейчас есть устойчивый мобильный интернет. Поэтому жильцы могут воспользоваться возможностью сделать видеозвонок родным.
Ранее мы сообщали, что в Мариуполе оккупанты привлекают дополнительные подразделения, чтобы штурмовать город.
Также мы писали, что оккупанты превращают Мариуполь в "трудовой лагерь".
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