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У Маріуполі з'явився сталий мобільний інтернет, - міська рада

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Маріуполь, Субота 16 квітня 2022 18:11
У Маріуполі з'явився сталий мобільний інтернет, - міська рада У Маріуполі з'явився інтернет (24tv)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська і далі продовжують блокаду Маріуполя. Однак, наразі в одному із районів з'явився сталий мобільний інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

Зокрема, місцеві жителі, які перебувають у блокаді, не мають нормального доступу не лише до їжі та води. Як відомо, тривалий час у місті був відсутній мобільний інтернет.

Однак, у міськраді повідомили, що у районі Порт-Сіті наразі є сталий мобільний інтернет. Тому мешканці можуть скористатися можливістю зробити відеодзвінок рідним.

Раніше ми повідомляли, що в Маріуполі окупанти залучають додаткові підрозділи, щоб штурмувати місто.

Також ми писали, що окупанти перетворюють Маріуполь на "трудовий табір".

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