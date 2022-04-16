У Маріуполі з'явився сталий мобільний інтернет, - міська рада
Російські війська і далі продовжують блокаду Маріуполя. Однак, наразі в одному із районів з'явився сталий мобільний інтернет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.
Зокрема, місцеві жителі, які перебувають у блокаді, не мають нормального доступу не лише до їжі та води. Як відомо, тривалий час у місті був відсутній мобільний інтернет.
Однак, у міськраді повідомили, що у районі Порт-Сіті наразі є сталий мобільний інтернет. Тому мешканці можуть скористатися можливістю зробити відеодзвінок рідним.
Раніше ми повідомляли, що в Маріуполі окупанти залучають додаткові підрозділи, щоб штурмувати місто.
Також ми писали, що окупанти перетворюють Маріуполь на "трудовий табір".
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