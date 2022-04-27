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В Маріуполі з'явилися нові точки Wi-Fi: названо адреси

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Маріуполь, Середа 27 квітня 2022 11:06
В Маріуполі з'явилися нові точки Wi-Fi: названо адреси Фото: в Маріуполі з'явилися нові точки Wi-Fi (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В осадженому Маріуполі з'явилися нові точки доступу до Wi-Fi. Їх можна віднайти за двома адресами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

За його словами мова йде про:

  • приміщення колишнього АТБ на Східному,
  • за адресою вул. Пашковського 64.

"Повідомляйте близьким та рідним. Зв’язок - це ковток чистого повітря", - закликав Андрющенко.

Нагадаємо, гуманітарна ситуація в Маріуполі залишається тяжкою. Окупанти змушують чоловіків працювати за їжу, а саме: розбирати завали та облаштовувати братські могили.

Додамо, нещодавно стало відомо, що супутники виявили під Маріуполем третю братську могилу.

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Маріуполь Wi-Fi
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