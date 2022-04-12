В Мариуполе погибли около 22 тысяч человек, - глава ОВА

"Сейчас мы говорим об от 20 до 22 тысяч погибших в Мариуполе", - сказал Кириленко.

По его словам, ситуация в городе тяжелая, подсчет жертв осложняется непрерывными боевыми действиями.

Также он прокомментировал химическую атаку россиян в Мариуполе.

"Мы знаем, что прошлой ночью около полуночи беспилотник сбросил какое-то пока неизвестное взрывное устройство, на людей, которые находились в районе Мариупольского металлургического комбината, трое людей почувствовали себя плохо", - сказал Кириленко.