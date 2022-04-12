В Мариуполе погибли около 22 тысяч человек, - глава ОВА

В окруженном Мариуполе в результате действия российских оккупантов погибли до 22 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой области Павла Кириленка в комментарии CNN.
"Сейчас мы говорим об от 20 до 22 тысяч погибших в Мариуполе", - сказал Кириленко.
По его словам, ситуация в городе тяжелая, подсчет жертв осложняется непрерывными боевыми действиями.
Также он прокомментировал химическую атаку россиян в Мариуполе.
"Мы знаем, что прошлой ночью около полуночи беспилотник сбросил какое-то пока неизвестное взрывное устройство, на людей, которые находились в районе Мариупольского металлургического комбината, трое людей почувствовали себя плохо", - сказал Кириленко.
Ранее мы сообщали, что оккупанты сбросили на Мариуполь неизвестное отравляющее вещество.
Также мы писали, что в результате химической атаки на Мариуполь ранены три бойца "Азова".
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