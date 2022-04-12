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В Маріуполі загинули близько 22 тисяч людей, - голова ОВА

В Маріуполі загинули близько 22 тисяч людей (t.me.informatsia_obstanovka)
Автор: Тетяна Самарук

В оточеному Маріуполі внаслідок дії російських окупантів загинули до 22 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в коментарі CNN.

"Зараз ми говоримо про від 20 до 22 тисяч загиблих у Маріуполі", - сказав Кириленко.

За його словами, ситуація у місті важка, підрахунок жертв ускладнюється безперервними бойовими діями.

Також він прокоментував хімічну атаку росіян в Маріуполі.

"Ми знаємо, що минулої ночі близько півночі безпілотник скинув якийсь поки що невідомий вибуховий пристрій, на людей, які знаходилися в районі Маріупольського металургійного комбінату, троє людей відчули себе погано", - сказав Кириленко.

Раніше ми повідомляли, що окупанти скинули на Маріуполь невідому отруйну речовину.

Також ми писали, що в результаті хімічної атаки на Маріуполь поранені три бійця "Азова".

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