В Маріуполі загинули близько 22 тисяч людей, - голова ОВА

"Зараз ми говоримо про від 20 до 22 тисяч загиблих у Маріуполі", - сказав Кириленко.

За його словами, ситуація у місті важка, підрахунок жертв ускладнюється безперервними бойовими діями.

Також він прокоментував хімічну атаку росіян в Маріуполі.

"Ми знаємо, що минулої ночі близько півночі безпілотник скинув якийсь поки що невідомий вибуховий пристрій, на людей, які знаходилися в районі Маріупольського металургійного комбінату, троє людей відчули себе погано", - сказав Кириленко.