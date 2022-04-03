В Мариуполе погибли более 5 тысяч гражданских. Потерь среди военных невозможно посчитать

В результате войны оккупанты против Украины в Мариуполе погибли по меньшей мере 5 тысяч гражданских. Сейчас потерь среди военных невозможно подсчитать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Донецкой области Павла Кириленко в интервью для "общественного".

"По погибшим в Мариуполе ситуация приблизительная. Мы считаем 5 тысяч по меньшей мере. Но это исключительно гражданские. Военных можно считать после обследования всего города", - заявил Кириленко.

По словам председателя Донецкой ОВА, российские военные уничтожили 90% инфраструктуры города, которая уже не подлежит восстановлению, или же подлежит лишь частично.