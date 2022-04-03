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В Маріуполі загинули більше 5 тисяч цивільних. Втрат серед військових неможливо порахувати

Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок війни окупанти проти України в Маріуполі загинули щонайменше 5 тисяч цивільних. Наразі втрат серед військових неможливо підрахувати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Донецької ОВА Павла Кириленка в інтерв'ю для "Суспільного".

"По загиблих у Маріуполі ситуація приблизна. Ми рахуємо 5 тисяч щонайменше. Але це виключно цивільні. Військових можна рахувати після обстеження всього міста", - заявив Кириленко.

За словами голови Донецької ОВА, російські військові знищили 90% інфраструктури міста, яка вже не підлягає відновленню, або ж підлягає лише частково.

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