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В Мариуполе подорвались саперы оккупантов: что случилось

Фото: во время разминирования газопровода подорвались три сапера (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Наталия Гурковская

Трое российских саперов были ликвидированы во время разминирования газопровода в оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Вот оно как. Разминирование газопровода для картинки - минус три сапера утром. Не знаю, как вам, а мне такая динамика пропаганды нравится. Давайте больше", - написал он.

Отметим, это не первый случай ликвидации саперов оккупантов в Мариуполе. Как сообщалось, ранее при разминировании территории металлургического завода "Азовсталь" подорвались четыре российских сапера. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии.

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Мариуполь