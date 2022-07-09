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У Маріуполі підірвалися сапери окупантів: що сталося

Фото: під час розмінування газопроводу підірвалися три сапери (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Наталія Гурковська

Трьох російських саперів було ліквідовано під час розмінування газопроводу в окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Ось воно як. Розмінування газопроводу для картинки - мінус три сапери вранці. Не знаю, як вам, а мені така динаміка пропаганди подобається. Давайте більше", - написав він.

Зазначимо, це не перший випадок ліквідації окупантів саперів у Маріуполі. Як повідомлялося, раніше під час розмінування території металургійного заводу "Азовсталь" підірвалися чотири російські сапери. Один із постраждалих - у тяжкому стані.

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Маріуполь