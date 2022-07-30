У Маріуполі партизани підпалили поля. Під загрозою склади окупантів, - мерія
Фото: у Маріуполі партизани підпалили поля із зерном (t.me/mariupolrada)
Партизани у Маріуполі підпалили поля із зерном, щоб його не викрали окупанти. Під загрозою також опинилися ворожі склади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.
Зазначається, що група спротиву "Немізіда" підпалила поля. Російські окупанти не можуть справиться з пожежею.
Є загроза, що вогонь може перекинутися на фортифікації, склади техніки з боєкомплектом та мінні поля окупантів, які знаходяться поруч.
Нагадаємо, що у Маріуполі жителі страждають від диму через дії окупантів.
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