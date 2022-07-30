У Маріуполі партизани підпалили поля. Під загрозою склади окупантів, - мерія

Партизани у Маріуполі підпалили поля із зерном, щоб його не викрали окупанти. Під загрозою також опинилися ворожі склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

Зазначається, що група спротиву "Немізіда" підпалила поля. Російські окупанти не можуть справиться з пожежею. Є загроза, що вогонь може перекинутися на фортифікації, склади техніки з боєкомплектом та мінні поля окупантів, які знаходяться поруч.