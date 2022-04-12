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В Мариуполе оккупанты захватили в плен экипаж еще одного судна: среди моряков есть украинцы

Новина українською →
Мариуполь, Вторник 12 апреля 2022 19:54
В Мариуполе оккупанты захватили в плен экипаж еще одного судна: среди моряков есть украинцы Фото: в Мариуполе оккупанты взяли в плен украинских моряков (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты в Мариуполе взяли в плен экипаж сухогруза Blue Star-1 под флагом Либерии. На борту находились 18 украинских моряков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

По ее словам, сухогруз зашел в порт Мариуполя в конце февраля. Судно сразу заблокировали российские оккупанты. Связь с экипажем пропала 25 марта. Известно, что из-за нехватки продуктов моряки были вынуждены перейти на двухразовое питание.

Денисова добавила, что экипаж судна оккупанты взяли в плен. Моряков, в том числе 18 украинцев, вывезли в захваченные Донецк.

По ее словам, на сегодняшний день в плену у оккупантов находится около 200 моряков с судов, которые заблокированы захватчиками в порту Мариуполя.

Напомним, вчера стало известно о захвате оккупантами экипажа грузового судна SMARTA под флагом Либерии.

Отметим, ранее в порту Мариуполя оккупанты предложили экипажам судов "эвакуацию".

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