В Мариуполе оккупанты предложили "эвакуацию" экипажам судов, которых обстреляли накануне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полка "Азов".

Отмечается, что украинские военные связались с экипажами кораблей, среди которых есть иностранцы, в частности граждане Турции и Болгарии. Они предложили помощь и эвакуацию.

Однако оккупанты перехватили связь, заявив, что ВСУ говорит неправду. Российские военные призвали моряков выйти к ним с имеющимся провиантом. Впрочем, куда именно будут эвакуированы члены экипажей - не сообщается.

"Призываем консульства государств, граждане которых находятся на иностранных судах в Мариуполе, помочь обеспечить их безопасную эвакуацию по коридору, который будет контролировать государство Украина", - призвали бойцы "Азова".