В Мариуполе оккупанты вырезают оборудование с завода Ильича на металлолом, - советник мэра

Российские оккупанты в Мариуполе пытаются разобрать металлургический комбинат имени Ильича на металлолом и уже начали вырезать оборудование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
Сегодня, 19 августа, над заводом заметили густой дым. По словам Андрющенко, это произошло из-за распила крупногабаритного лома.
"Фактически, на очищенной и разминированной территории начали вырезать завод на металлолом", - отметил советник городского головы.
Он подчеркнул, что ранее российские оккупанты обещали возобновить работу комбината.
"Это и есть восстановление от россиян. Был металлопрокат - стал металлолом", - добавил Андрющенко.
Напомним, россияне пытаются провести в оккупированном Мариуполе мобилизацию и забрать мужчин на войну против Украины.
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