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У Маріуполі окупанти вирізають обладнання з заводу Ілліча на брухт, - радник мера

Фото: окупанти розбирають у Маріуполі завод імені Ілліча (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти у Маріуполі намагаються розібрати металургійний комбінат імені Ілліча на брухт і вже почали вирізати обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

Сьогодні, 19 серпня, над заводом помітили густий дим. За словами Андрющенка, це сталося через розпил великогабаритного брухту.

"Фактично, на очищеній та розмінованій території почали вирізати завод на металолом", - зазначив радник міського голови.

Він підкреслив, що раніше російські окупанти обіцяли відновити роботу комбінату.

"Це і є відновлення від росіян. Був металопрокат - став металобрухт", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, росіяни намагаються провести в окупованому Маріуполі мобілізацію і забрати чоловіків на війну проти України.

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МаріупольММК имени Ильича