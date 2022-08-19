У Маріуполі окупанти вирізають обладнання з заводу Ілліча на брухт, - радник мера

Російські окупанти у Маріуполі намагаються розібрати металургійний комбінат імені Ілліча на брухт і вже почали вирізати обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.
Сьогодні, 19 серпня, над заводом помітили густий дим. За словами Андрющенка, це сталося через розпил великогабаритного брухту.
"Фактично, на очищеній та розмінованій території почали вирізати завод на металолом", - зазначив радник міського голови.
Він підкреслив, що раніше російські окупанти обіцяли відновити роботу комбінату.
"Це і є відновлення від росіян. Був металопрокат - став металобрухт", - додав Андрющенко.
Нагадаємо, росіяни намагаються провести в окупованому Маріуполі мобілізацію і забрати чоловіків на війну проти України.
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