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В Мариуполе оккупанты устроили "зачистку": убивают гражданских и фотографируются с их телами

Фото: в Мариуполе оккупанты устроили "зачистку" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Мариуполе российские оккупационные войска устроили так называемую "зачистку". Они ищут якобы "нацистов", убивают людей, фотографируясь с телами и принудительно мобилизуют мужчин в "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"В Мариуполе продолжается зачистка. Это что такое? Во-первых - это поиск "нацистов". Нацист в понимании россиян - это каждый, кто любит свою Украину и не покорился окупанту", - написал Андрющенко.

По его словам, этот этап зачистки происходит не только в фильтрационных лагерях, но и по городу.

"Для того оккупанты установили несколько блок-постов (преимущественно Кальмиуский и Центральный районы). В процессе зачисток оккупанты не стесняются убивать гражданских прямо на улицах, а потом фотографироваться, щеголяя "победой", - рассказал Андрющенко.

При этом, во-вторых зачистка, как пояснил советник мэра - это уборка погибших и убитых с улиц.

"Заметают следы. Вчера мы получили первое фото подтверждения массового скопление тел погибших в районе Садов Кальмиусского района", - отметил Андрющенко.

Он подчеркнул, что это в очередной раз подтвердило информацию о развертывании крематориев и подготовке массовых захоронений не в одном месте, а по районам.

"В-третьих зачистка, это часть принудительной мобилизации мужчин в армию сателлита россии "днр". Принуждением и запугиванием мужчин загоняют "под ружье". И напоследок насчет кадыровцев, что в городе. Они - часть подразделения росгвардии. Что очередной раз доказывает, что все их бои либо против мирного населения либо против пустых зданий в глубоком тылу. Хоть это - не новость", - добавил Андрющенко.

Напомним, российские военные сосредоточили усилия в направлении Мариуполя и Изюма. Сейчас есть высока вероятность диверсий в этих городах.

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