RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Маріуполі окупанти влаштували "зачистку": вбивають цивільних і фотографуються з їх тілами

Фото: в Маріуполі окупанти влаштували "зачистку" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Маріуполі російські окупаційні війська влаштували так звану "зачистку". Вони шукають нібито "нацистів", вбивають людей, фотографуючись з тілами та примусово мобілізують чоловіків до "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"В Маріуполі триває зачистка. Що це таке? По-перше - це пошук "нацистів". Нацист в розумінні росіян - це кожний, хто любить свою Україну та не скорився окупанту", - написав Андрющенко.

За його словами, цей етап зачистки відбувається не тільки в фільтраційних таборах, але й по місту.

"Для того окупанти встановили декілька блок-постів (переважно Кальміуський та Центральний райони). В процесі зачисток окупанти не соромляться вбивати цивільних прямо на вулицях, а потім фотографуватись, хизуючись "перемогою", - розповів Андрющенко.

При цьому, по-друге зачистка, як пояснив радник мера - це прибирання загиблих та вбитих з вулиць.

"Замітають сліди. Вчора ми отримали перше фото підтвердження масового накопичування тіл загиблих в районі Садків Кальміуського району", - наголосив Андрющенко.

Він підкреслив, що це в черговий раз підтвердило інформацію про розгортання крематоріїв та підготовку масових поховань не в одному місці, а по районах.

"В-третє зачистка, це частина примусової мобілізації чоловіків в армію сателіта росіі "днр". Примусом та залякуванням чоловіків заганяють "під ружье". І наостанок щодо кадиривців, що в місті. Вони - частина підрозділу росгвардіі. Що черговий раз доказує, що всі їх бої або проти мирного населення або проти пустих будівель в глибоком тилу. Хоче це - не новина", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, російські військові зосередили зусилля в напрямку Маріуполя та Ізюма. Наразі є висока ймовірність диверсій в цих містах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВійна Росії проти України