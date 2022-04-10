У Маріуполі окупанти влаштували "зачистку": вбивають цивільних і фотографуються з їх тілами

"В Маріуполі триває зачистка. Що це таке? По-перше - це пошук "нацистів". Нацист в розумінні росіян - це кожний, хто любить свою Україну та не скорився окупанту", - написав Андрющенко.

За його словами, цей етап зачистки відбувається не тільки в фільтраційних таборах, але й по місту.

"Для того окупанти встановили декілька блок-постів (переважно Кальміуський та Центральний райони). В процесі зачисток окупанти не соромляться вбивати цивільних прямо на вулицях, а потім фотографуватись, хизуючись "перемогою", - розповів Андрющенко.

При цьому, по-друге зачистка, як пояснив радник мера - це прибирання загиблих та вбитих з вулиць.

"Замітають сліди. Вчора ми отримали перше фото підтвердження масового накопичування тіл загиблих в районі Садків Кальміуського району", - наголосив Андрющенко.

Він підкреслив, що це в черговий раз підтвердило інформацію про розгортання крематоріїв та підготовку масових поховань не в одному місці, а по районах.

"В-третє зачистка, це частина примусової мобілізації чоловіків в армію сателіта росіі "днр". Примусом та залякуванням чоловіків заганяють "під ружье". І наостанок щодо кадиривців, що в місті. Вони - частина підрозділу росгвардіі. Що черговий раз доказує, що всі їх бої або проти мирного населення або проти пустих будівель в глибоком тилу. Хоче це - не новина", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, російські військові зосередили зусилля в напрямку Маріуполя та Ізюма. Наразі є висока ймовірність диверсій в цих містах.

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