В Мариуполе оккупанты создали новое кладбище автомобилей

В Мариуполе появилась еще одна свалка разбитых и сгоревших автомобилей. Ее оккупанты создали в Ильичевском районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко .

"Мариуполь - город погибших не только людей, но и машин. А вот забрать или разобрать даже собственное авто - нет. Воруют даже уничтоженные машины", - написал Андрющенко.

По его словам, новое кладбище автомобилей оккупанты обустроили на штрафплощадке на Никольском проспекте в Ильичевском районе.

Напомним, ранее стало известно, что в Мариуполе оккупанты собирают все брошенные машины и свозят на рынок "Азовский". Якобы для учета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.