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В Маріуполі окупанти створили нове кладовище автомобілів

Фото: Маріуполь (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Маріуполі з'явилося ще одне звалище розбитих і згорівших автомобілів. Його окупанти створили в Іллічівському районі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, нове кладовище автівок облаштували окупанти на штрафмайданчику на Нікольському проспекті в Іллічівському районі.

"Маріуполь - місто загиблих не тількі людей, але й машин. А от забрати або розібрати навіть власне авто - ні. Крадуть навіть знищені автівки", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Маріуполі окупанти збирають всі покинуті автівки і звозять на ринок "Азовський". Ніби-то для обліку.

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Маріуполь