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В Мариуполе оккупанты собирают автомобили, которые горожане оставили, убегая от войны

Фото: Мариуполь (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Все машины найдены в Мариуполе (целые и поврежденные) без владельцев оккупанты начали свозить на площадку рынка "Азовский". Это делают якобы для учета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Если владельцы не появятся в течение месяца (фактически до 01.07) все машины будут признаны собственностью "молодой республики".

"Второй шаг после учета недвижимости до полного хищения имущества мариупольцев. Того, что чудом уцелело после авиабомб, Градов и Смерчей", - написал Петр Андрющенко.

Напомним, в дома мариупольцев, которые выехали с оккупированной территории, заселяют неизвестных. Такое разрешение выдают оккупанты.

Вчера мы сообщали, в мариупольском порту оккупанты закончили погрузку рулонной стали на судно РМ3 класса "Славутич" под флагом России.

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Мариуполь