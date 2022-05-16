UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мариуполе оккупанты пытаются возобновить работу порта

Фото: оккупанты пытаются возобновить работу порта в Мариуполе (usm.media)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты возобновили попытки запуска работы порта в Мариуполе. Это позволит им наладить хотя бы какую-то логистику с городом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"На сегодняшний день почти закончили разминирование. Вчера был поднят со дна "Старых ворот" затопленный катер пограничников. Но пока затопленная "Меотида" с нашим флагом гордо держит вход в "Новые ворота", которые являются основными для возобновления работы морских перевозок", - рассказал он.

Как сообщалось, всевозможные попытки оккупантов наладить хотя бы минимальные условия для жизни в Мариуполе заканчиваются провалом.

Так, российские оккупанты анонсировали восстановление водоснабжения в Мариуполе 12 мая. Но пить воду опасно из-за высокой концентрации хлора. Да и воды, которую можно увидеть в кранах только на первых этажах, на всех не хватает. Поэтому жители Мариуполя образуют огромные очереди за питьевой водой.

Кроме того, российские оккупанты в Мариуполе пытаются восстановить электроснабжение. Но из-за коротких замыканий массово горят квартиры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь