В Мариуполе оккупанты пытаются возобновить работу порта

Оккупанты возобновили попытки запуска работы порта в Мариуполе. Это позволит им наладить хотя бы какую-то логистику с городом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"На сегодняшний день почти закончили разминирование. Вчера был поднят со дна "Старых ворот" затопленный катер пограничников. Но пока затопленная "Меотида" с нашим флагом гордо держит вход в "Новые ворота", которые являются основными для возобновления работы морских перевозок", - рассказал он.

Как сообщалось, всевозможные попытки оккупантов наладить хотя бы минимальные условия для жизни в Мариуполе заканчиваются провалом.

Так, российские оккупанты анонсировали восстановление водоснабжения в Мариуполе 12 мая. Но пить воду опасно из-за высокой концентрации хлора. Да и воды, которую можно увидеть в кранах только на первых этажах, на всех не хватает. Поэтому жители Мариуполя образуют огромные очереди за питьевой водой.

Кроме того, российские оккупанты в Мариуполе пытаются восстановить электроснабжение. Но из-за коротких замыканий массово горят квартиры.

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