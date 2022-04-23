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В Мариуполе оккупанты проводят "зачистку" завалов драмтеатра

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Мариуполь, Суббота 23 апреля 2022 11:40
В Мариуполе оккупанты проводят "зачистку" завалов драмтеатра Фото: оккупанты проводят зачистку завалов драмтеатра в Мариуполе (t me informatsia_obstanovka)
Автор: Наталья Юрченко

В Мариуполе оккупанты начали "зачистку" завалов разрушенного драматического театра. Они вывозят тела погибших к братской могиле в Мангуше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, к "зачистке" центра Мариуполя, в частности драмтеатра, привлекли работников "МЧС ДНР". Найденные тела жертв упаковывают в пластиковые мешки. После их вывозят в промышленную зону в районе Никольского шоссе, а после в братскую могилу в селе Мангуш.

"Цинизму россиян нет предела. Территория сквера под драматическим театром использовалась для кладбища солдат нацистской Германии, тела которых были эксгумированы и перезахоронены только в 2018-2019 годах при проведении реконструкции. Теперь россияне вновь превратили центр Мариуполя в кладбище", - отметил Андрющенко.

Напомним, сегодня в Мариуполе запланирована эвакуация детей, женщин и пенсионеров.

Но Россия открыла собственный зеленый коридор для депортации населения.

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