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У Маріуполі окупанти проводять "зачистку" завалів драмтеатру

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Маріуполь, Субота 23 квітня 2022 11:40
У Маріуполі окупанти проводять "зачистку" завалів драмтеатру Фото: окупанти проводять зачистку завалів драмтеатру у Маріуполі (t me informatsia_obstanovka)
Автор: Наталія Юрченко

У Маріуполі окупанти почали "зачистку" завалів зруйнованого драматичного театру. Вони вивозять тіла загиблих до братської могили в Мангуші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, до "зачистки" центру Маріуполя, зокрема драмтеатру, залучили працівників "МНС ДНР". Знайдені тіла жертв упаковують в пластикові мішки. Після їх вивозять у промислову зону в районі Нікольського шосе, а після до братської могили в селі Мангуш.

"Цинізму росіян немає межі. Територія скверу під драматичним театром використовувалась для кладовища солдатів нацистської Германії, тіла яких було ексгумовано та перезаховано лише у 2018-2019 роках при проведенні реконструкції. Тепер росіяни знов перетворили центр Маріуполя на кладовище", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, сьогодні в Маріуполі запланована евакуація дітей, жінок та пенсіонерів.

Проте Росія відкрила власний зелений коридор для депортації населення.

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