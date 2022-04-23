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Эвакуация из Мариуполя. Сегодня снова попытаются вывезти людей: время и место

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 23 апреля 2022 10:57
Эвакуация из Мариуполя. Сегодня снова попытаются вывезти людей: время и место Фото: Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 23 апреля Украина снова попытается вывезти мирных жителей из Мариуполя. Эвакуировать будут женщин, детей и пожилых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"Сегодня снова пытаемся эвакуировать женщин, детей и пожилых людей", - написала Верещук.

Место собраний

По ее словам жители уже сейчас могут начинать собираться на кольце у торгового центра "Порт-Сити".

Время

Как подчеркнула вице-премьер, если все будет по плану, примерно в 12:00 начнется эвакуация.

Напомним, ранее Верещук заявляла, что в субботу, 23 апреля из Мариуполя возможно будет организован гуманитарный коридор и назвала маршрут колонны.

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