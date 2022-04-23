Эвакуация из Мариуполя. Оккупанты готовят параллельный "коридор" к РФ: что надо знать

В Мариуполе оккупанты пытаются параллельно с Украиной организовать свой "коридор" для вывоза людей в РФ. Жителей призывают быть бдительными: украинский коридор работает исключительно в направлении Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"Обращаюсь к нашим гражданам, которые готовятся к эвакуации сегодня: только что получили информацию, что оккупанты могут пытаться параллельно с нами организовать свой коридор для эвакуации в россию. Итак, прошу быть внимательными и бдительными. Не поддаваться на обман и провокации. Наш коридор работает исключительно в направлении Запорожья (через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов)", - написала Верещук.

Напомним, сегодня Украина снова попытается вывезти мирных жителей из Мариуполя.

Жители уже сейчас могут начинать собираться на кольце у торгового центра "Порт-Сити".

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 59-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.