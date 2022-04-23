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Эвакуация из Мариуполя. Оккупанты готовят параллельный "коридор" к РФ: что надо знать

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Мариуполь, Суббота 23 апреля 2022 11:28
Эвакуация из Мариуполя. Оккупанты готовят параллельный "коридор" к РФ: что надо знать Фото: оккупанты в Мариуполе готовят параллельный "коридор" в РФ (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Мариуполе оккупанты пытаются параллельно с Украиной организовать свой "коридор" для вывоза людей в РФ. Жителей призывают быть бдительными: украинский коридор работает исключительно в направлении Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"Обращаюсь к нашим гражданам, которые готовятся к эвакуации сегодня: только что получили информацию, что оккупанты могут пытаться параллельно с нами организовать свой коридор для эвакуации в россию. Итак, прошу быть внимательными и бдительными. Не поддаваться на обман и провокации. Наш коридор работает исключительно в направлении Запорожья (через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов)", - написала Верещук.

Напомним, сегодня Украина снова попытается вывезти мирных жителей из Мариуполя.

Жители уже сейчас могут начинать собираться на кольце у торгового центра "Порт-Сити".

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Мариуполь эвакуация Ирина Верещук
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