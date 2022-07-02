В Мариуполе оккупанты проводят проверки из-за сопротивления жителей

В Мариуполе российские оккупанты снова усилили обыски и проверки. Причиной стало сопротивление населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

По его словам, сейчас оккупанты проводят серию проверок в Мариупольском районе, а на следующей неделе перейдут в город.

Также в Мариуполе ввели повторную фильтрацию. При въезде в город из Запорожской области даже те, кто уже прошел фильтрацию, подлежат дополнительному допросу ФСБ.

"Надо смириться, что Мариуполь - украинский город, где первым сходит солнце над Азовом, не приняло оккупацию", - отметил Андрющенко.