У Маріуполі окупанти проводять перевірки через спротив жителів

У Маріуполі російські окупанти знову посилили обшуки та перевірки. Причиною став спротив населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram .

За його словами, зараз окупанти проводять серію перевірок у Маріупольському районі, а наступного тижня перейдуть у місто.

Також у Маріуполі ввели повторну фільтрацію. При в’їзді у місто з Запорізької області навіть ті, хто вже пройшов фільтрацію, підлягають додатковому допиту ФСБ.

"Треба змиритись, що Маріуполь - українське місто, де першим сходить сонце над Азовом, не прийняло окупацію", - зазначив Андрющенко.