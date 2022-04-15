В Мариуполе оккупанты привлекают дополнительные подразделения, чтобы штурмовать город, - Минобороны

В Мариуполе Донецкой области сейчас сложная ситуация. Отмечается, что в городе продолжаются бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника во время брифинга в медиацентре.
По его словам, российская армия постоянно привлекает дополнительные подразделения, чтобы штурмовать город.
Отмечается, что активные бои сейчас в районе завода Ильича и в портовой зоне.
"Ситуация в Мариуполе сложная и тяжелая. Сейчас идут бои. Полностью захватить город россиянам не удается. Вооруженные силы сделают все возможное, чтобы деблокировать город", - сказал он.
Ранее мы сообщали, что в Мариуполе при попытке прорыва часть бригады морпехов попала в плен.
Также мы писали, что в Мариуполе разведка зафиксировала 13 мобильных крематориев оккупантов.
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