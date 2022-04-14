В Мариуполе при попытке прорыва часть бригады морпехов попала в плен, - Арестович

В блокированном российскими войсками Мариуполе часть 36-й бригады морской пехоты ВСУ во время совершения прорыва попала под вражеский удар, в результате чего понесла потери, а также группа бойцов попала в плен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в интервью Марку Фейгину.

Он сообщил, что в Мариуполе одна часть бригады морпехов пошла на соединение с бойцами полка "Азов", а другая - на прорыв в другое место. Эти части были разобщены между собой, принимали решение исходя из ситуации.

"И вот та, что ушла... в другом направлении - попала под артиллерийский и авиационный удар, потеряла много людей, и во время боя попала в плен", - рассказал Арестович.

Он уточнил, что количество попавших в плен военных далеко не соответствует данным от Минобороны РФ относительно якобы более тысячи бойцов из 36-й бригады.

"Не тысяча, намного меньше, вся эта тысяча людей - это полное вранье, в несколько раз преувеличено. Но попали", - сказал советник руководителя ОПУ.

Также Арестович рассказал, что в Мариуполь смогли попасть дополнительные силы, и сейчас резерв увеличен.

"Район обороны усилили, и возможности по обороне усилили. А это значит, что 36-я бригада и те, кто прорвался получили второй шанс, "Азов" получил очень серьезное подкрепление. В целом оборона Мариуполя окрепла", - отметил он.