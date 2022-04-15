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В Маріуполі окупанти залучають додаткові підрозділи, щоб штурмувати місто, - Міноборони

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Маріуполь, П'ятниця 15 квітня 2022 17:22
В Маріуполі окупанти залучають додаткові підрозділи, щоб штурмувати місто, - Міноборони Маріполь (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Маріуполі Донецької області наразі складна ситуація. Зазначається, що в місті тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника під час брифінгу в медіацентрі.

За його словами, російська армія постійно залучає додаткові підрозділи, щоб штурмувати місто.

Зазначається, що активні бої наразі в районі заводу Ілліча та в портовій зоні.

"Ситуація в Маріуполі складна та важка. Зараз тривають бої. Повністю захопити місто росіянам не вдається. Збройні сили зроблять все можливе, щоб деблокувати місто", - сказав він.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі при спробі прориву частина бригади морпіхів потрапила в полон.

Також ми писали, що у Маріуполі розвідка зафіксувала 13 мобільних крематоріїв окупантів.

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