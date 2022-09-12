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У Маріуполі окупанти придумали "заміну" букві "Ї", що стала символом українських партизанів

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Маріуполь, Понеділок 12 вересня 2022 18:29
У Маріуполі окупанти придумали "заміну" букві "Ї", що стала символом українських партизанів Ілюстративне фото: у Маріуполі окупанти придумали "заміну" букві "Ї" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Маріуполі російські пропагандисти придумали відповідь на зображення літери "Ї" в місті, яка стала символом опору. Вони малюють Червону зірку на оголошеннях, де присутня літера "Ё".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Для нівелювання уваги до "Ї" придумана кація "Йо". Малюють червону зірку на оголошеннях у російської "Е" з точками. Хороша спроба, але ні. Незважаючи на це, нові "Ї" з'являються в місті, їх малюють навіть фарбою", - розповів Андрющенко.

Також, за його словами, росіяни посилили перевірки громадян в тих районах, де з'явилися зображення літери "Ї". В першу чергу перевіряють молодь і підлітків і шукають у них маркери "підозрілих кольорів", фарбу в балончиках і крейду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупаційні війська почали перекидати військову техніку з Маріуполя до Бердянська.

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