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В Мариуполе оккупанты надевают на жителей белые повязки, чтобы их путали с военными

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 19 марта 2022 13:47
В Мариуполе оккупанты надевают на жителей белые повязки, чтобы их путали с военными В Мариуполе оккупанты придумали очередную провокацию (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские защитники рассказали, что оккупанты советуют жителям Мариуполя одевать белые повязки. Они объясняют это тем, что это будет выделять гражданское население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полк "Азов".

Отмечается, что агрессор это делает для того, чтобы рядовых жителей путали с российскими военными.

В "Азове" отмечают, что белыми повязками россияне определяют свою путинскую армию. Таким образом, они прячутся за гражданскими и подвергают их дополнительной опасности.

"Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации врага!",- говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что оккупанты распространяют фейк, чтобы срывать эвакуации из Мариуполя в Запорожье.

Также мы писали, что показали, как выглядит Мариупольский драмтеатр после авиаудара.

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