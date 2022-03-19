У Маріуполі окупанти вдягають на мешканців білі пов'язки, щоб їх плутали з військовими

Українські захисники розповіли, що окупанти радять мешканцям Маріуполя одягати білі пов'язки. Вони пояснюють це тим, що це виділятиме цивільне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на полк " Азов ".

Зазначається, що агресор це робить для того, аби пересічних мешканців плутали з російськими військовими.

В "Азові" наголошують, що білими пов'язками росіяни визначають свою путінську армію. Таким чином, вони ховаються за цивільними й наражають їх на додаткову небезпеку.

"Будьте обережні та не піддавайтесь на провокації ворога!", - йдеться у повідомленні.