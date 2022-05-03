В Мариуполе оккупанты начали регистрацию частного жилья: ищут заброшенные дома

В Мариуполе оккупанты начали регистрацию жилья. Фиксируют случаи разрушений будто бы для компенсации владельцам. На самом же деле, считает мэрия, хотят вычислить заброшенные дома, чтобы завладеть собственностью мариупольцев, которые бежали от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко .

В помещении школы №9 Мариуполя оккупанты начали регистрацию частного жилья.

"Формально-для определения размера компенсации за жилье. Фактически - для проведения инвентаризации и “легализации” фактического присвоения имущества оккупантами", - пишет Андрющенко. По его словам, оккупанты для создания иллюзии законности применят процедуру признания имущества бесхозным или вымороченным, которую уже успешно опробовали в Донецке.

Что касается государственного и коммунального имущества, то за подписью главаря Пушилина оно уже "считается" собственностью оккупантов.

"Неудивительно, что они восхищаются флагом СССР. Воры и мародеры. Ничего нового", - добавил Петр Андрющенко.