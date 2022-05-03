ru ua
Вт, 03 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Мариуполе оккупанты начали регистрацию частного жилья: ищут заброшенные дома

Новина українською →
Украина, Вторник 03 мая 2022 13:34
В Мариуполе оккупанты начали регистрацию частного жилья: ищут заброшенные дома Фото: Мариуполь (mariupol.mow)
Автор: Евгений Прокопенко

В Мариуполе оккупанты начали регистрацию жилья. Фиксируют случаи разрушений будто бы для компенсации владельцам. На самом же деле, считает мэрия, хотят вычислить заброшенные дома, чтобы завладеть собственностью мариупольцев, которые бежали от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

В помещении школы №9 Мариуполя оккупанты начали регистрацию частного жилья.

"Формально-для определения размера компенсации за жилье. Фактически - для проведения инвентаризации и “легализации” фактического присвоения имущества оккупантами", - пишет Андрющенко.В Мариуполе оккупанты начали регистрацию частного жилья: ищут заброшенные домаПо его словам, оккупанты для создания иллюзии законности применят процедуру признания имущества бесхозным или вымороченным, которую уже успешно опробовали в Донецке.

Что касается государственного и коммунального имущества, то за подписью главаря Пушилина оно уже "считается" собственностью оккупантов.

"Неудивительно, что они восхищаются флагом СССР. Воры и мародеры. Ничего нового", - добавил Петр Андрющенко.

Напомним, колонна эвакуированных гражданских с мариупольского завода "Азовсталь", которые выехали 1 мая по открытому гуманитарному коридору, по состоянию на вечер 2 мая еще не добралась до Запорожья, рассказали в областной военной администрации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Война в Украине
NEWS
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине