В Мариуполе оккупанты будут выдавать разрешения о праве пребывания на улице

В Мариуполе российские войска собираются запустить выдачу отдельных пропусков-разрешений о праве пребывания на улице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенка.
По объяснению оккупантов, это - микс документа о фильтрации или, как они говорят, верификации и пропуска на право передвижения в середине города.
Для того они запускают работу "отделов полиции" по адресам:
"Одновременно ожидаем усиления фильтрации не только в Мариуполе, но и на побережье от Мелекино до Урзуфа", - отметил Андрющенко.
Ранее мы сообщали, что в Мариуполе оккупанты "вылавливают" бюджетников.
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