В Мариуполе оккупанты будут выдавать разрешения о праве пребывания на улице

В Мариуполе российские войска собираются запустить выдачу отдельных пропусков-разрешений о праве пребывания на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенка.

По объяснению оккупантов, это - микс документа о фильтрации или, как они говорят, верификации и пропуска на право передвижения в середине города.

Для того они запускают работу "отделов полиции" по адресам:

Центральный район - улица Фонтана, 87;

Приморский район и центральный офис - проспект Нахимова, 86;

Кальмиусский район - улица Контрольная, 54;

Левобережный район - улица 130-й Таганрогской дивизии, 114.

"Одновременно ожидаем усиления фильтрации не только в Мариуполе, но и на побережье от Мелекино до Урзуфа", - отметил Андрющенко.