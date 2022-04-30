UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мариуполе оккупанты будут выдавать разрешения о праве пребывания на улице

Мариуполь (t.me.polkazov)
Автор: Татьяна Самарук

В Мариуполе российские войска собираются запустить выдачу отдельных пропусков-разрешений о праве пребывания на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенка.

По объяснению оккупантов, это - микс документа о фильтрации или, как они говорят, верификации и пропуска на право передвижения в середине города.

Для того они запускают работу "отделов полиции" по адресам:

  • Центральный район - улица Фонтана, 87;
  • Приморский район и центральный офис - проспект Нахимова, 86;
  • Кальмиусский район - улица Контрольная, 54;
  • Левобережный район - улица 130-й Таганрогской дивизии, 114.

"Одновременно ожидаем усиления фильтрации не только в Мариуполе, но и на побережье от Мелекино до Урзуфа", - отметил Андрющенко.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе оккупанты "вылавливают" бюджетников.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 66-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВторжение России в Украину