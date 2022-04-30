У Маріуполі окупанти видаватимуть дозволи про право перебування на вулиці

У Маріуполі російські війська збираються запустити видачу окремих пропусків-дозволів про право перебування на вулиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
За пояснення окупантів, це - мікс документу про фільтрацію або, як вони кажуть, верифікацію та пропуску на право пересування в середині міста.
Для того вони запускають роботу "відділів поліції" за адресами:
"Одночасно очікуємо посилення фільтрації не тільки в Маріуполі, але й на узбережжі від Мелекіного до Урзуфа", - зазначив Андрющенко.
Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі окупанти "виловлюють" бюджетників.
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