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У Маріуполі окупанти видаватимуть дозволи про право перебування на вулиці

Маріуполь (t.me.polkazov)
Автор: Тетяна Самарук

У Маріуполі російські війська збираються запустити видачу окремих пропусків-дозволів про право перебування на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

За пояснення окупантів, це - мікс документу про фільтрацію або, як вони кажуть, верифікацію та пропуску на право пересування в середині міста.

Для того вони запускають роботу "відділів поліції" за адресами:

  • Центральний район - вулиця Фонтана, 87;
  • Приморський район та центральний офіс - проспект Нахімова, 86;
  • Кальміуський район - вулиця Контрольна, 54;
  • Лівобережний район - вулиця 130-ї Таганрозької дивізії, 114.

"Одночасно очікуємо посилення фільтрації не тільки в Маріуполі, але й на узбережжі від Мелекіного до Урзуфа", - зазначив Андрющенко.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі окупанти "виловлюють" бюджетників.

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