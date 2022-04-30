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Сезон "охоты" открыт. В Мариуполе оккупанты "вылавливают" бюджетников

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Мариуполь, Суббота 30 апреля 2022 12:56
Сезон "охоты" открыт. В Мариуполе оккупанты "вылавливают" бюджетников Фото: в оккупированном Мариуполе дифицит специалистов бюджетной сферы (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российским оккупантам не хватает квалифицированных кадров в Мариуполе. Их ищут, а при отказе работать забирают принудительно, применяя физическую силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В связи с катострофической нехваткой хотя бы минимально квалифицированных кадров в коммунальной сфере, оккупанты усилили "поиск" силами ФСБ и МГБ коммунальщиков и работников бюджетной сферы в Мангушском и Никольском районах, особенно на побережье", - пишет он.

По его словам, в случае отказа работать забирают принудительно в Мариуполь и применяя физическую силу принуждают к сотрудничеству. Известны факты принуждения спасателей и работников коммунальных предприятий.

"Следует помнить, что работа на оккупантов в гуманитарных сферах не является по сути коллаборацией. Не рискуйте", - советует Андрющенко.

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