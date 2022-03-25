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В Мариуполе при обстреле драмтеатра погибли около 300 человек, - горсовет

Фото: в Мариуполе при обстреле драмтеатра погибли 300 человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во время бомбардировки российскими оккупантами драматического театра в Мариуполе погибли по меньшей мере 300 человек. Эту информацию подтверждают очевидцы авиаудара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

"К сожалению, начинаем этот день с плохих новостей. Вот очевидцев появилась информация о том, что в драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки российским самолетом погибло около 300 человек. До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись", - говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что оккупанты знали, что в бомбоубежище театра находятся дети, поскольку это было написано рядом со зданием.

"Оккупант знал, куда бьет. Знал какие могут быть последствия, и все равно бомбы упали на место, ставшее убежищем для сотен мариупольцев. Не может быть и никогда не будет объяснения этой нечеловеческой жестокости. Как никогда и не будет прощения тем, кто принес в наш дом разруху, боль и страдания", - добавили в горсовете.

Напомним, российские военные сбросили авиабомбу на драматический театр в Мариуполе 16 марта. В бомбоубежище скрывалась почти тысяча мирных жителей.

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