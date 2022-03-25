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У Маріуполі під час обстрілу драмтеатру загинули близько 300 осіб, - міськрада

Фото: у Маріуполі під час обстрілу драмтеатру загинули 300 осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Під час бомбардування російськими окупантами драматичного театру в Маріуполі загинули щонайменше 300 осіб. Цю інформацію підтверджують очевидці авіаудару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

"На жаль, починаємо цей день із поганих новин. Ось очевидців з'явилася інформація про те, що у Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей. До останнього не хочеться вірити у цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім удалося врятуватися", - йдеться у повідомленні.

У міськраді нагадали, що окупанти знали, що у бомбосховищі театру знаходяться діти, оскільки це було написано поряд з будівлею.

"Окупант знав, куди б'є. Знав, які можуть бути наслідки, і все одно бомби впали на місце, яке стало притулком для сотень маріупольців. Не може бути і ніколи не буде пояснення цієї нелюдської жорстокості. Як ніколи і не буде прощення тим, хто приніс до нашого будинку розруху, біль та страждання", - додали в міськраді.

Нагадаємо, російські військові скинули авіабомбу на драматичний театр у Маріуполі 16 березня. У бомбосховищі переховувалася майже тисяча мирних жителів.

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